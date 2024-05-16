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حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة

حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة
17 مايو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اعتماد «الإقامة الزرقاء» يعزز الرؤية الملهمة لقيادتنا، ويؤكد ريادة الإمارات في مجال الاستدامة عالمياً، ويعزز توجهات حماية البيئة. 
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة لقيادتنا وتؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة عالمياً، توجهات ترسم ملامح المستقبل يحققها مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن تكون الإمارات مركزاً للكفاءات ورواد العمل البيئي، لحماية بيئتنا وضمان استدامتها».

حمدان بن زايد
الإقامة الزرقاء
الاستدامة
الإمارات
حماية البيئة
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