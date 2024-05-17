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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائباه
17 مايو 2024 11:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هارالد الخامس.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يوناس غار ستور رئيس وزراء مملكة النرويج.
 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
النرويج
مملكة النرويج
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محمد بن زايد
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