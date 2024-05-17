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" الأعمال الخيرية العالمية " تطلق حملتي الصيف والأضحى 2024

" الأعمال الخيرية العالمية " تطلق حملتي الصيف والأضحى 2024
17 مايو 2024 12:24

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتي الصيف والأضحى لعام 2024، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية بقيمة 50 مليون درهم، داخل الدولة  وفي 20 دولة حول العالم.

 

وقال الأمين العام للهيئة  الدكتور خالد الخاجة إن الهيئة مستمرة في مسيرتها الخيرية من خلال حملاتها المتنوعة، التي تهدف لمساعدة ملايين المحتاجين من فئات الأيتام والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، كما تهدف لتعزيز جهود أصحاب الأيادي البيضاء في إيصال عطائهم لأشد الفئات احتياجاً خصوصاً في المناطق الفقيرة والنائية موضحا  أن مشاريع الأضحى ستشمل ذبح وتوزيع الأضاحي وحج البدل والعمرة وإطعام وسقيا الحجاج إلى جانب كسوة العيد وتفريج كرب الغارمين وتوزيع المصاحف وكفالة الأيتام  فيما تشمل مشاريع الصيف سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المتعففة وتوفير الأجهزة الكهربائية ودفع فواتير الكهرباء وتوزيع برادات ماء السبيل على مساكن العمال.

 

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وتوجه  بالشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء  مؤكداً أن حملتي الصيف والأضحى  فرصة ثمينة لمواصلة العطاء وفعل الخير.

 

وأكد أن الهيئة بمقرها الرئيسي بإمارة عجمان وفرعها في إمارة رأس الخيمة إلى جانب مندوبيها المنتشرين في المراكز التجارية، مستعدة لاستقبال التبرعات، كما يمكن للمحسنين والمحسنات التبرع عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأعمال الخيرية العالمية.

 

المصدر: وام
الأعمال الخيرية
عيد الأضحى
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