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علوم الدار

ذياب بن محمد يشهد محاضرة «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد

ذياب بن محمد يشهد محاضرة «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد
17 مايو 2024 14:33

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء محاضرة بعنوان، «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة محاضراته، وألقاها سيباستيان بوييه الشريك المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركة «فارم وايز» المتخصصة بتصنيع آلات زراعية دقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وسلط المحاضر الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في تعزيز هذا القطاع، والإسهام في تطويره واستدامته من أجل سد احتياجات الغذاء لسكان العالم الذين يتزايدون باستمرار. 
وقال إن الزراعة تقوم على توفر أربعة موارد رئيسة هي الأرض والمياه والعمالة والأسمدة المنتجة صناعياً.. مشيراً إلى أن عدد من الشركات الناشئة التي تستخدم أحدث التقنيات لتقليل الاعتماد على هذه الموارد.
وبشأن استخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة..أوضح المحاضر أن العديد من هذه الابتكارات لا تزال باهظة الثمن، أو تتطلب مزيداً من التطوير لتصبح فاعليتها متناسبة مع التكلفة، ما يجعل المزارعين يترددون في التخلي عن أساليبهم القديمة.
 وأكد دور المجتمع في دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة على نطاق واسع، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الطلب على التكنولوجيا من خلال تعزيز الطلب على الاستدامة. 
وأدارت الحوار خلال المحاضرة ليلى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة - بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حيث استهلتها بعرض مقطع فيديو يبرز جهود الدولة في الزراعة المستدامة، وشارك فيه خالد البلوشي مهندس رئيسي تنمية زراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وميثاء الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنوُّع البيولوجي البحري في هيئة البيئة - أبوظبي، وسكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور هارفست للزراعة الذكية. وتعطي دولة الإمارات أولوية لتطوير قطاعها الزراعي، حيث تهدف إلى تعزيز أمنها الغذائي، مع ضمان مستقبل مستدام وواعد بجانب كونها مقراً لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الأغذية المزروعة محلياً.
وستبث محاضرة «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» يوم السبت الموافق لـ 18 من شهر مايو في تمام الساعة 5 مساء على القنوات التلفزيونية المحلية وقناة مجلس محمد بن زايد على يوتيوب: (youtube.com/@MajlisMohamedbinZayed).

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