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علوم الدار

سيف بن زايد يسلّم ميدالية الواجب لعائلتي منتسبين من شرطة أبوظبي توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني

سيف بن زايد يقدم ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين اللذين توفيا في حادث مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي
17 مايو 2024 16:00

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتسبين اثنين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، توفيا أثناء أداء عملهما بإخلاص، وذلك بمنحهما ميدالية الواجب بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.

واستقبل سموه عائلتي المغفور لهما  الشهيد ملازم محمد عبيد مبارك، والشهيد ملازم سعود خميس الحوسني، وسلم أسرتيهما ميداليتي الواجب تقديراً لالتزام الشهيدين بأداء واجبهما بتفانٍ وإخلاص، معرباً سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدين، ومشيداً بتفانيهما وشجاعتهما في أداء واجبهما الوطني بالروح والعزيمة والإرادة العالية في جميع الأحوال، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأكد سموه أن حرصهما على أداء العمل هو مدعاة للفخر والاعتزاز.

وتم ترقية الشهيدين من رتبة شرطي أول إلى رتبة ملازم.

 يذكر أن شهيدي الواجب توفيا إثر حادث مروري تعرضا له أثناء استجابتهما لطلب مساعدة مركبة تعطلت في نفق الشيخ زايد في أبوظبي بعد أن تلقيا بلاغاً شرطياً بذلك.

 

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المصدر: وام
سيف بن زايد
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