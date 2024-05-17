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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 مايو 2024 18:04

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل خاصةُ غرباً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، يصبح مضطربا تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والمد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 07:31 والجزر الأول عند الساعة 12:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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