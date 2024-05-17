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منصور بن زايد: «مبادلة للاستثمار» تسهم بدور محوري في تعزيز مسيرة الإمارات واقتصادها الوطني

منصور بن زايد: «مبادلة للاستثمار» تسهم بدور محوري في تعزيز مسيرة الإمارات واقتصادها الوطني
17 مايو 2024 19:23

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أن الشركة تسهم على مدى أكثر من عقدين من الزمن في دعم الأجندة الوطنية وتعزيز مسيرة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب إسهامها الفاعل والبناء في الاقتصاد العالمي، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وقال سموه، في الكلمة الافتتاحية للتقرير السنوي 2023 لشركة مبادلة للاستثمار، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، كان له الدور المحوري في خلق الفرص النوعية للكوادر البشرية في مبادلة خلال قيادته الاستثنائية للشركة في مرحلة مهمة من مراحل نموها، إضافة إلى بناء علاقات قوية وشراكات عالمية راسخة. 
وأضاف سموه أن «أولوياتنا خلال العقود القادمة ترتكز على تحقيق توسع مستمر لاقتصاد دولة الإمارات وتعزيز ارتباطه مع الاقتصاد العالمي، وقد نجحت مبادلة وشركاؤها العالميون خلال العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات الأعمال الرئيسة في أماكن مختلفة من العالم». 
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أنه في إطار هذا التوجه الاستراتيجي، حرصت مبادلة خلال عام 2023 على مواصلة التوسع في استثماراتها العالمية في القطاعات التي تسهم في صناعة المستقبل مثل، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، والائتمان الخاص، والتصنيع المتقدم. 
وقال سموه، إن الشركة واصلت، من خلال استثمارها في كل هذا القطاعات، ترسيخ المزايا التنافسية لدولة الإمارات بما يدعم استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى إنشاء سلاسل قيمة عالمية جديدة تعزّز حضور الدولة ومكانتها بوصفها حلقة وصل بين شرق العالم وغربه وبين شماله وجنوبه. 
وأضاف سموه أن استثمار مبادلة في كل هذه القطاعات ينطلق من التزامها بنهج الشراكة والاستثمار المسؤول الذي يتوافق مع التزام دولة الإمارات بتعزيز آفاق التعاون الدولي ومجالاته ودفع عجلة التقدم العالمي. وأشار سموه إلى جهود مبادلة في توفير الفرص لأبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها ممن ينتمون إلى 200 جنسية مختلفة. 
وقال سموه «يسعدنا أن نرى العديد من الأشخاص المتميزين الذين بدأوا حياتهم المهنية في الشركة، وأصبحوا اليوم يتولون قيادة مؤسسات ومبادرات حيوية تسهم في تشكيل مستقبل اقتصادنا الوطني، وريادتنا في المجالات والقضايا ذات الأهمية العالمية». 
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن «الإنجازات التي حققتها مبادلة تسهم في دفع مسارات التنمية في دولتنا وتعزيزها»، معرباً عن شكره لمعالي خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وفريق عملها وشركائها العالميين، على التزامهم الثابت بقيادة مسيرتها في ظل تحديات عالمية معقدة. 
وقال سموه «يسعدني أن أواصل، مع إخواني في مجلس الإدارة، قيادة الشركة خلال هذه المرحلة المهمة، التي تمضي فيها دولة الإمارات بخطى طموحة وواثقة، مستندة إلى الإرث الاستثنائي والرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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مبادلة للاستثمار
شركة مبادلة للاستثمار
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