قائد عام شرطة دبي يستقبل وزراء ومسؤولين أمنيين دوليين

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلاً من ميهاي كاتالين نيكولا وزير دولة للشؤون الداخلية في رومانيا، وايرك لاكايو روخاس نائب وزير الأمن العام في جمهورية كوستاريكا، وماريو لويز ساروبو أمين الأمن العام الوطني في وزارة العدل البرازيلية، وذلك في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، بحضور عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من ضباط شرطة دبي.



مشاركة المعرفة

وتأتي الزيارة ضمن برنامج مشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمشاركة عدد من وزراء الداخلية ومسؤولي الأمن من دول صديقة حول العالم، بهدف التعريف بتجربة الإمارات الريادية في المجال الأمني، وأفضل الممارسات التي طورتها الحكومة، وتجاربها الريادية التي مكنتها من ترسيخ موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية الدولية.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، استمع الوزراء والمسؤولون الأمنيون من الرائد أحمد ضاحي مدير إدارة القبول والتسجيل في أكاديمية شرطة دبي، إلى شرح مُفصل عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة إلى جانب عرض الإحصائيات الخاصة بعدد الخريجين وغيرها.



الابتكار الشرطي

وقدم الرائد طارق طالب البيض، رئيس قسم التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب، شرحاً حول الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، في أكاديمية شرطة دبي على مدار 4 أشهر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الضباط المُشاركين كافة، والمساهمة في إعداد مادة علمية تكون إضافة نوعية لللجهات الشرطية كافة، حيث تم تخريج 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، من 30 دولة في الدفعة الأولى للدبلوم مؤخراً.

ومن جانبه، قدم الملازم محمد الهاشمي من إدارة أمن وحماية الشخصيات، شرحاً حول بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً، وتتنافس فيها أبرز الفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مبادرة «تمكين المرأة»، واستحداث أول فريق نسائي للعمليات الخاصة «سوات»، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.



مستوى متطور

وعبر الوزراء والمسؤولون الأمنيون عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي.

وفي ختام الزيارة، أهدى معالي الفريق المري الوزراء والمسؤولين الأمنيين درعاً تذكارياً عبارة عن مُجسم لمركز شرطة نايف الذي يُعد أول مركز شرطة تم تدشينه في إمارة دبي.