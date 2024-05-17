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شرطة عجمان تختتم فعاليات «المرور العربي»

جانب من المحاضرات التي نفذتها شرطة عجمان (من المصدر)
18 مايو 2024 00:57

عجمان (الاتحاد) 

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اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان، فعاليات أسبوع المرور العربي 2024 تحت شعار «بوعينا نصل آمنين»، الذي جاء لتعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية، وتحفيز المجتمع على الالتزام بقواعد المرور والتقيد بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الحالي، للتأكيد على أهمية الوعي المروري، ودوره الفاعل في الوقاية من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.
وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن الوعي والتثقيف مهمان لتعزيز السلوكيات والوعي بقواعد المرور والسلوكيات الآمنة على الطرق، وأن السلامة المرورية ليست مجرد مسؤولية حكومية، بل جهد مشترك بين جميع الجهات الرسمية والخاصة، إذ إنها تمثل تحدياً مستمراً يتطلب تضافر الجهود جميعها، ومشاركة التحديات والخطط لبناء بيئة مرورية آمنة ودائمة.
 وشملت الفعاليات محاضرات توعوية استهدفت مختلف فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، وتوزيع نشرات توعوية وتنظيم فعاليات مدرسية، وكذلك مسابقات توعوية تثقيفية مع الجمهور، إضافة إلى تكريم السائقين المثاليين في إدارة المرور والدوريات بعجمان.

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