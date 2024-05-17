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علوم الدار

أكاديمية شرطة دبي تطرح برامجها الجامعية في معرض «آيتكس»

زوار في جناح الأكاديمية بالمعرض (من المصدر)
18 مايو 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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في إطار حرصها على نقل معارفها وعلومها الأكاديمية التخصصية لأبناء الإمارات، شاركت أكاديمية شرطة دبي في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب «آيتكس»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويستهدف طلبة المرحلة الثانوية والراغبين باستكمال دراساتهم في الماجستير والدكتوراه والباحثين عن الدورات والبرامج التخصصية. 
وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض، تأتي في إطار حرصهم على نقل العلوم والمعارف التخصصية، بوصف أكاديمية شرطة دبي واحدة من كبريات الروافد الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة في العلوم القانونية والشرطية والأمنية، خاصة بما تحظى به من سمعة عالمية مرموقة جعلتها وجهة للراغبين بالانضمام إلى الشرطة، أو العمل في جهات حكومية وخاصة أخرى. وأضاف: «تطرح أكاديمية شرطة دبي برامج جامعية ودراسات عليا، وتفتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، أو للباحثين عن استكمال دراساتهم في الماجستير والدكتوراه، وبما يتلاءم مع وضعهم الوظيفي، وتنامت برامج الأكاديمية حتى وصلت إلى 15 برنامجاً». كما أشار إلى مشاركة المركز الدولي للأمن والسلامة، المختص في تقديم دورات وبرامج في المجالات كافة ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، بما يمكنهم من التعامل باحترافية مع فئة أصحاب الهمم، للتغلب على جميع التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول والطرق المُثلى للتواصل معهم وفهم احتياجاتهم لإدماجهم في مجتمع واع ٍوأكثر أمناً وسلامة. كما تتخصص المنصة في طرح دورات وورش تخصصية في إجراءات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية، وغيرها من الدورات التخصصية الأخرى.

أكاديمية شرطة دبي
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شرطة دبي
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
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