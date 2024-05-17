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تشكيل مجلس شباب «بلدية عجمان»

تشكيل مجلس شباب «بلدية عجمان»
18 مايو 2024 00:57

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تشكيل مجلس شباب الدائرة الدورة الثانية 2024-2025، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دور الشباب ومنحهم الفرص الإبداعية والتطويرية في مختلف مجالات العمل والحياة، وانسجاماً مع الرؤى الحكيمة الرامية للتمكين والدعم والتحفيز وفتح آفاق الريادة، وتأكيداً لدورهم المهم في المجتمع والمشاركة الفاعلة لخدمة الوطن، للسير قدماً في مسيرة التنمية المستدامة والتطلع لمستقبل أفضل للجميع.
وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، إن انعقاد الدورة الثانية للمجلس تبرهن على تحقيقه للأهداف المنشودة من إطلاقه ليكون منبراً للتطوير، لافتاً إلى أن المجلس يهدف لطرح المبادرات والبرامج النوعية التي تعكس تطلعات الشباب وأفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، وصناعة الأمل من خلال إلهام الشباب ليكونوا قدوة ونموذجاً نوعياً وملهماً للجميع من خلال تسليط الضوء على المميزين والرواد والاحتفاء بالإنجازات الفريدة، وإشراك الشباب في صناعة الغد المشرق والمستقبل الواعد بما يمتلكون من طاقات وإمكانيات لمواكبة المتغيرات كافة.
وأشار إلى أن الدائرة ارتأت تشكيل مجلس الشباب من نخبة من كفاءاتها الطموحة والمميزة، مؤمنة بقدراتهم وقدرتهم على مواصلة درب الازدهار، وابتكار آليات ترقى بالعمل وتسهم في تعزيز منظومة التميز في الأداء وتشجيع فئات وشرائح الموظفين كافة ليبادروا بتقديم الأفضل، مشيراً إلى إن المجلس يسعى لنشر ثقافة المشاركة والتحفيز بين صفوف الموظفين ترسيخاً لقيم واستراتيجيات ورؤى ومبادئ الدائرة، بالإضافة لفتح أبواب استقبال الآراء والمقترحات والأفكار الإيجابية.
ويضم المجلس، برئاسة حمد علي السعيدي، وعضوية كل من أحمد عبد الوهاب المدني، وفاطمة جمعة الحمادي، وميثاء علي المطروشي، ونورة محمد العوضي، وخصيبة مصبح محمد، والمهندس عبدالرحمن محمد العوضي، وعبدالله حسن الرميثي، ومحمد عبيد المطروشي، والمهندس راشد محمد النعيمي، والمهندسة عائشة فارس الدهماني، ومريم أنور النعيمي، والمهندسة مريم علي المازمي، والمهندس سالم عادل السعيدي.

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