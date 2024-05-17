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علوم الدار

312 حملة تفتيش نفذتها بلدية منطقة الظفرة

خلال إحدى الحملات (من المصدر)
18 مايو 2024 00:56

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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نفذت فرق التواجد البلدي التابعة لبلدية منطقة الظفرة 312 حملة تفتيشية خلال العام الجاري، بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة، والتقليل من المخالفات والإنذارات، وتواصل فرق التواجد البلدي حملات التوعية والتفتيش لرفع الوعي والتنبيه لكل أفراد المجتمع للمحافظة على المظهر العام، وإزالة المشوهات على مستوى مدن المنطقة. كما بلغ عدد الحالات المرصودة 2833 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 1940حالة، فيما بلغت الحالات قيد الإجراء 893 حالة.
وشملت الحملات الأماكن السكنية والصناعية والتجارية والأسواق العامة والمؤسسات الحكومية لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على مظهر المدينة وفق قوانين مظهر المدينة التي تطبقها حكومة أبوظبي. وتحرص البلدية على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.
وتضمنت أيضاً التفتيش على مراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، وحصر وإزالة الأعلام التالفة والمشوهة للمظهر العام، وحملة للتأكد من فعالية أسوار العزب والمزارع، والتفتيش للحد من الكتابة على الجدران، بالإضافة إلى حملة نظافة مرافق البلدية (الحدائق، الشواطئ، المتنزهات، المماشي)، وحصر المساكن المهجورة والمشوهة للمظهر العام في مدن منطقة الظفرة.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
الحملات التفتيشية
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