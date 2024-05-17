تعاون بين «دبي الصحية» و«نداء»

دبي (وام)

وقعت مؤسسة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد في دبي، مذكرة تفاهم مع «دبي الصحية»، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الطوارئ والسلامة عبر تأمين شبكة اتصال فعّالة وتبادل المعلومات والخبرات فيما ستسهم «نداء» بشكل خاص في تقديم حلول واستشارات تقنية تشمل التغطية الخارجية والداخلية للمنشآت العامة والحيوية في دبي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية. جرت مراسم توقيع المذكرة، التي تمتد لثلاث سنوات بحضور منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لـ«نداء»، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، على هامش المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024.