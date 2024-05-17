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سيف بن زايد يكرم منتسبين من «شرطة أبوظبي» توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني

سيف بن زايد خلال تكريم أسرة الشهيد سعود خميس الحوسني بحضور فارس خلف المزروعي (وام)
18 مايو 2024 01:00

أبوظبي (وام)
كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتسبين اثنين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، توفيا أثناء أداء عملهما بإخلاص، وذلك بمنحهما ميدالية الواجب بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.
واستقبل سموه عائلتي المغفور لهما الشهيد ملازم محمد عبيد مبارك، والشهيد ملازم سعود خميس الحوسني، وسلم أسرتيهما ميداليتي الواجب تقديراً لالتزام الشهيدين بأداء واجبهما بتفانٍ وإخلاص، معرباً سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدين، ومشيداً بتفانيهما وشجاعتهما في أداء واجبهما الوطني بالروح والعزيمة والإرادة العالية في جميع الأحوال، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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وأكد سموه أن حرصهما على أداء العمل هو مدعاة للفخر والاعتزاز.
وتم ترقية الشهيدين من رتبة شرطي أول إلى رتبة ملازم.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «منصة إكس» أمس: «بمشاعر الفخر والاعتزاز، قدمنا ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين البطلين، الملازم محمد عبيد مبارك، والملازم سعود خميس الحوسني من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللذين توفيا في حادثٍ مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي، وذلك تقديراً لتفانيهما وحرصهما على تأدية الواجب المهني المقدس لحماية الأرواح والممتلكات، فكانا نبراساً يُضيء درب الوفاء والإخلاص، وخير قدوةٍ إيجابية لأبناء الإمارات.. رحم الله الفقيدين وجعل مثواهما الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم ذويهما وأهلهما الصبر والسلوان».
يذكر أن شهيدي الواجب توفيا إثر حادث مروري تعرضا له أثناء استجابتهما لطلب مساعدة مركبة تعطلت في نفق الشيخ زايد في أبوظبي بعد أن تلقيا بلاغاً شرطياً بذلك.

سيف بن زايد
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