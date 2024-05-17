«أبوظبي للصيد والفروسية» يواصل الاستعداد لإطلاق دورة «استثنائية»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت مجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات آخر الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق النسخة الأضخم في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة ما بين 31 أغسطس ولغاية 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي. وتنظم الدورة المقبلة للمعرض من قبل مجموعة أدنيك بالشراكة مع نادي صقاري الإمارات، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية إضافة إلى قطاعات الاستدامة والبيئة.

قدمت مجموعة أدنيك خلال الاجتماع الاستراتيجية الخاصة بتطوير المعرض وذلك بحضور معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور عدد من المتخصصين في كلا الطرفين.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعد منصة تجمع كبرى الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، إضافة لدوره البارز في التعريف بالإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في قطاعات الاستدامة البيئية. وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك ستسهم في تعزيز ثقة العارضين الدوليين في المعرض في دورته الجديدة، وابتكار أساليب جديدة للعرض، وإتاحة المزيد من الفرص للعارضين الجدد من مختلف دول العالم.

من جانبه، كشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، عن الرؤية الاستراتيجية لتنظيم النسخة الحادية والعشرين للمعرض، مؤكداً حرص مجموعة أدنيك على تنظيم دورة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ المعرض، حيث سيتم إطلاق عدد من المبادرات والفعاليات المصاحبة للمعرض والقائمة على مفاهيم الابتكار والاستدامة.

وأوضح الظاهري أن مجموعة أدنيك ستقوم بالعمل مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه الفعالية الوطنية المهمة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وبيّن أن العمل يجري حالياً للترويج لهذه الفعالية إقليمياً ودولياً لاستقطاب كبار العارضين والمؤسسات العالمية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة من قارات العالم الخمس، مع الالتزام المطلق بالمعايير العالمية المعنية بالبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتواصل مجموعة أدنيك العمل من أجل تعزيز قيم ومكانة المعرض مع التأكيد والحرص على أن يكون المعرض، وأنشطته المتنوعة والجديدة التي سيتم إضافتها منصة عالمية للتبادل الحضاري والثقافي، وأيضاً منارة للتميز والابتكار على الساحة العالمية.