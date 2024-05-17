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جامعة الشارقة تبحث إنشاء فرع لها في مصر

وفد جامعة الشارقة خلال الزيارة (وام)
18 مايو 2024 00:59

القاهرة (وام)

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بحث وفد جامعة الشارقة، خلال زيارته مصر التي استمرت خمسة أيام، إمكانية إنشاء فرع لجامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب سبل التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي المشترك مع المسؤولين والقيادات الأكاديمية والجامعية في القاهرة.
وأجرى الوفد برئاسة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وعضوية الدكتور عصام الدين عجمي، نائب مدير الجامعة للفعالية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، عدداً من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والإشراف العلمي على الرسائل والبحوث.
والتقى الوفد معالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في القاهرة.
وزار الوفد، جامعة القاهرة، والتقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك الإشراف على الرسائل العلمية، وفرص التعاون بين أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية.
كما زار وفد جامعة الشارقة، دار الإفتاء المصرية في القاهرة، وبحث مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والأكاديمية، وفرص التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة.
وخلال زيارة الوفد جامعة عين شمس، وقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك، وبحثا فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، بينما التقى في جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة ريم بهجت، رئيسة الجامعة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات ودعم وتطوير البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية، والتصميم.
وزار وفد جامعة الشارقة، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكذلك كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الذي التقى فيه أمينه العام، الدكتور نظير عياد، واستمع منه إلى شرح حول الجهود العلمية والبحثية والتوعوية التي يقوم بها المجمع.

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