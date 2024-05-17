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علوم الدار

برلمان البحر الأبيض المتوسط يكرم «وطني الإمارات»

خلال التكريم (وام)
18 مايو 2024 00:57

دبي (وام)

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كرم برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يتخذ من إيطاليا مقراً له، «مؤسسة وطني الإمارات»، عن فئة «أفضل برنامج داعم للشباب».
وجرى تكريم ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة خلال حضورة مؤتمر البرلمان في اليونان. ويأتي التكريم تقديراً لجهود المؤسسة الاستثنائية في تمكين الشباب الإماراتي وتعميق الوعي المعرفي والسياسي لدى الشباب في العمل الحكومي البرلماني من خلال إطلاق «برنامج البرلمانيون الشباب» الذي يجسد التزام دولة الإمارات بدعم الشباب وتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل.
ويعد برنامج «البرلمانيون الشباب» الذي انطلق مطلع عام 2023 بادرة رائدة لدعم الشباب في العمل البرلماني وتعزيز العلاقة بين الشعب وقيادته وتشجيع ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة من الشباب للعمل البرلماني ليسهم في عملية التمكين السياسي وتعميق الوعي المعرفي والسياسي لدى الشباب في العمل الحكومي البرلماني. 

مؤسسة وطني الإمارات
الإمارات
وطني الإمارات
ضرار بالهول الفلاسي
الشباب الإماراتي
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