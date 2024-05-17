شراكة بين «أكاديمية أنور قرقاش» ووزارة الاستثمار

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن شراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار بهدف تعزيز القدرات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.

وتهدف الشراكة إلى تأهيل كفاءات إماراتية مُتخصصة في مختلف جوانب الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الدبلوماسيين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين، وإجراء البحوث والدراسات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رسالة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المتمثلة في تعزيز تبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تأهيل بناء قدرات وطنية متميزة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

وأكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أهمية الشراكة الجديدة بين الأكاديمية والوزارة، التي ستعود بنتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد حيث ستمكن الجيل القادم من الدبلوماسيين من المساهمة بشكل فاعل في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات القائمة على التعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والإقليمية بهدف تعزيز قدرات الدبلوماسيين الإماراتيين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية العالمية. وانطلاقاً من دورها في تدريب وتطوير مهارات الخبراء الدبلوماسيين، تولي الأكاديمية أهمية كبيرة للتبادل الديناميكي للمعرفة والخبرات والموارد في جميع شراكاتها.