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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» توزع مياه الشرب على النازحين في خان يونس

توزيع مياه الشرب على النازحين في مدينة خان يونس (من المصدر)
18 مايو 2024 01:00

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

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وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» المياه الصالحة للشرب على النازحين في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وذلك في إطار حملة التخفيف عن سكان القطاع.
وكانت دولة الإمارات قد سلمت في وقت سابق صهاريج مياه للهيئات المحلية في مدينة خانيونس وذلك في إطار الدعم المتواصل للهيئات المحلية والبلديات في قطاع غزة، وفي محاولة تحسين مستوى الخدمات التي تُقدم للنازحين في مراكز الإيواء، ولسد حالة العجز التي تُعاني منها الهيئات المحلية في المدينة في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.
وتُقدم عملية «الفارس الشهم 3» الدعم المتواصل للهيئات المحلية والبلديات سعياً لمواجهة التحديات التي تعصف بها في ظل الواقع الإنساني المتردي، ولتحسين جودة الخدمات التي تُقدمها البلديات للأسر الفلسطينية التي عادت لمنازلها في مدينة خان يونس، بعد تعطل عدد كبير من المعدات نتيجة الأوضاع المأساوية، حيث تُقدم الإمارات الصهاريج لتعزيز موارد المياه الصالحة للشرب، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة.
وقال الدكتور فراس أبو نقيرة، ممثل مصلحة مياه بلدية الساحل: «دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم صهاريج لخدمة مراكز الإيواء والنازحين في مختلف أنحاء مدينة خانيونس، حيث تقدر سعة الصهريج 5000 جالون، وتعزز هذه الصهاريج امدادات المياه للنازحين في المنطقة، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الهيئات المحلية في مدينة خانيونس التي تمر بأوضاع كارثية صعبة».
كما تواصل دولة الإمارات، دعمها للهيئات المحلية وبلديات قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الدعم والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الصرف الصحي للنازحين، نظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات.
وفي سياق آخر، نفذ المستشفى الميداني الإماراتي حملة للتبرع بالدم، تهدف لجمع عدد من الوحدات اللازمة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين الذين يحتاجونها في العمليات الجراحية، وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لسكان قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.
وشاركت الطواقم الطبية والمتطوعون في حملة التبرع بالدم  للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذا الوقت الصعب.
وتواصل الطواقم الطبية النسائية في المستشفى الميداني الإماراتي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمصابين في القطاع بمعنويات عالية وبروح إيجابية، حيث يُثبت الكادر دورهم الفعال في إيصال الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبرت مجموعة من المتطوعات في المستشفى الميداني الإماراتي عن سعادتهن بالمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والدعم للمرضى الفلسطينيين. 
وقدمن جهوداً كبيرة في سبيل التخفيف من معاناة المصابين وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية في أوقات الأزمات، حيث تتنوع مهام المتطوعات بين تقديم العناية الطبية المباشرة، والمساعدة في تنظيم العمليات اليومية في المستشفى، وتقديم العلاج للمرضى المنومين.
وتسهم هذه الجهود بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية في قطاع غزة، وتعكس روح التضامن والتعاون التي يتميز بها العمل الإنساني.

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