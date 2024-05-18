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علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
18 مايو 2024 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:15، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة  05:44.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة  19:02 والمد الثاني عند الساعة 08:17، والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:48.

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المصدر: وام
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