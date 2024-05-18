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حمدان بن زايد يزور المواطن حمد سعيد المزروعي بمنزله في جزيرة دلما

حمدان بن زايد يزور المواطن حمد سعيد المزروعي بمنزله في جزيرة دلما
18 مايو 2024 18:31

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن حمد سعيد المزروعي وذلك بمنزله في جزيرة دلما.

ورحب المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

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وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.

المصدر: وام
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