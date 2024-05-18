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نهيان بن زايد يفتتح مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في العين

نهيان بن زايد يفتتح مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في العين
18 مايو 2024 19:48

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر بمدينة العين التابع لبرجيل القابضة.
حضر الافتتاح معالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة والدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وغوية النيادي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في برجيل القابضة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعيان مدينة العين.

يهدف المركز إلى تقليل الحاجة إلى الإقامة الطويلة في المستشفى، حيث يقدم تدخلات جراحية تتسم بالكفاءة والفعالية لمختلف الحالات الطبية، من خلال دمج أحدث المعدات الطبية وفريق من ذوي المهارات العالية من الأطباء المعتمدين من مجلس الإدارة.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي إن المركز يعد إضافة نوعية لأهالي منطقة أم غافة والظاهر ومزيد ويقدم خدمات متكاملة تركز على الجوانب الوقائية والعلاجية، وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

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يتضمن المركز مجموعة متنوعة من المجالات الطبية، بما في ذلك جراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي، والأنف والحنجرة، وجراحة المسالك البولية، والأمراض الجلدية، وطب العيون، والجراحة العامة وإدارة الألم، وأمراض النساء، والجراحة التجميلية، وطب الأطفال، وطب الأسرة والطب الباطني، وجراحة الأسنان، إلى جانب الخبرة الجراحية.

المصدر: وام
نهيان بن زايد
مستشفى برجيل
مراكز جراحة اليوم الواحد
العين
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