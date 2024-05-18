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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
18 مايو 2024 21:25

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحث سموه ورئيس الكونغو الديمقراطية، خلال الاتصال، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين، وتعزز مصالحهما المشتركة.
وقدم رئيس الكونغو الديمقراطية إلى سموه، تعازيه في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان «رحمه الله» وإلى عموم أسرة آل نهيان الكرام. فيما شكره سموه على ما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه الإمارات وشعبها. وتناول الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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