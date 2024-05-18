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تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
18 مايو 2024 22:00

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أرسلت دولة الإمارات، اليوم، أول طائرة مساعدات إغاثية تحمل 100 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البرازيل مؤخراً.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إنه «في إطار المتابعة المستمرة من دولة الإمارات للعديد من الكوارث الطبيعية كالفيضانات وآثارها، وما ينتج عنها من أضرار جسيمة تستلزم التدخل الإنساني العاجل، فقد حرصت (المساعدات الخارجية الإماراتية) على المبادرة بتقديم الدعم الإغاثي الإنساني العاجل لمواجهة تلك الكوارث والتخفيف من تداعياتها، ومساندة شعوب تلك الدول على تخطي آثارها التدميرية، خاصة الفئات الضعيفة من السكان من النساء والأطفال وكبار السن».

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وأشارت معاليها إلى أن طائرة، اليوم، تحمل 100 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية على أن يتم تسيير طائرتين خلال اليومين القادمين تحملان 200 طن من المساعدات، ليكون بذلك إجمالي المساعدات المقدمة في حدود 300 طن استكمالاً للجهود الإغاثية الإماراتية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
مساعدات
الفيضانات
البرازيل
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