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مركز شرطة جبل علي يكرم الشركاء

مركز شرطة جبل علي يكرم الشركاء
19 مايو 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، وذلك لمساهمتهم في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية، وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وذلك بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد سلطان عبد الله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعميد محمد بن ماجد المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط.
وسلم اللواء علي غانم شهادات التكريم إلى الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، وهم النيابة العامة، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مجمع دبي للاستثمار، مدينة دبي الصناعية، شركة نخيل، جميرا غولف للعقارات، ودبي باركس.
وتقدم اللواء علي غانم بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، مؤكداً أن علاقة الشراكة بين المركز والشركاء الاستراتيجيين تساهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.

شرطة جبل علي
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