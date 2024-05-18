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علوم الدار

«أمناء خدمة المجتمع» يناقش خطط التطوير

عبدالله المري مترئساً الاجتماع (من المصدر)
19 مايو 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماع المجلس، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس الجائزة، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والدكتور منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والبحوث في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ومنى عبدالله العامري، مدير مركز إسعاد.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ.
وبعد ذلك، استمع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، والحضور إلى شرح من اللواء متقاعد محمد سعيد المري، حول الأسماء المُقترحة للتكريم في فئات الجائزة، والمشاريع المستقبلية الخاصة بالترشيح للجائزة من قبل أفراد المجتمع من خلال إبراز مساهماتهم المُختلفة في شتى المجالات الإنسانية والمجتمعية. واستمع المجتمعون لملاحظات واقتراحات الأعضاء، بهدف تطوير مجالات وفئات الجائزة، إضافة إلى التسويق للجائرة لدى أفراد المجتمع.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية الجائزة في إبراز وتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم مساهمات جليلة للمجتمع، من خلال مشاريع ومبادرات في مجالات عدة، تتمثل في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم مجتمع الإمارات.

عبدالله خليفة المري
دبي
شرطة دبي
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