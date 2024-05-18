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علوم الدار

توصيل التيار الكهربائي لـ 1135 مشروعاً في الشارقة

خلال استبدال العدادات الذكية (من المصدر)
19 مايو 2024 01:33

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توصيل التيار الكهربائي لعدد 1135 مشروعاً في مختلف أنحاء مدينة الشارقة، بإجمالي أحمال تجاوزت 109 ميجا واط، خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كافة متطلبات الأمن والسلامة، واستبدال 7.925 عداداً ميكانيكياً بعدادات ذكية لمختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستغناء عن العدادات الميكانيكية، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة و التيسير عليهم.
وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة، وفق أفضل المواصفات، بعد إنجاز المنشأة واستلام طلبات التوصيل الدائم للكهرباء، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 1200 طلب للوحات التوزيع الكهربائية للمشاريع الجديدة والقائمة الـتي تحتاج إلى توصيل أو تحديث في التوصيلات الكهربائية.
وأكد أن الهيئة تعمل على توسيع استخدام العدادات الذكية في إمارة الشارقة، كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين. وتشمل هذه الجهود تركيب واستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية في المناطق السكنية والتجارية والصناعية، مما يساهم في تطوير المشروعات وتقديم خدمات أفضل للمشتركين.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
التيار الكهربائي
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