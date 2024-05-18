المدير التنفيذي «للمواصلات العامة» بعجمان لـ «الاتحاد»: 10 آلاف درهم مخالفة نقل  الركاب بصورة غير مشروعة

سعيد أحمد (عجمان)

أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، والمشرعة لقوانين عمليات نقل الركاب والبضائع في الإمارة، ويجب الحصول على ترخيص منها قبل الشروع بعملية نقل الركاب أو البضائع داخل الإمارة، مشدداً على اهتمام وحرص الهيئة على الحفاظ على أمن وسلامة الركاب من المواطنين والمقيمين.

وقال في حوار مع «الاتحاد»: «إن الهيئة تكثف جهودها في منع ومخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة، من خلال تنظيم حملات تفتيشية في أماكن تجمعات السكان والمدارس في الإمارة»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الهيئة، لتنظيم نقل الركاب داخل إمارة عجمان، والالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات من خلال موظفين تم منحهم الضبطية القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية. وأشار الجلاف إلى أن إدارة التصاريح وأنظمة النقل، نظمت العديد من حملات التفتيش من مطلع شهر يناير إلى نهاية أبريل الماضي، بهدف منع نقل الركاب بصورة غير مشروعة، كما تم خلال العام الماضي تنظيم 40 حملة تفتيش ميداني، من قبل المراقبين في مناطق مختلفة ضمنها المدارس، للتأكد من عدم نقل الطلبة بصورة غير مشروعة، وكذلك لتعزيز أمن الطلبة وسلامتهم، خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن قيمة مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروع، تبلغ 5 آلاف درهم، وفي حالة تكرار المخالفة نفسها تصل إلى 10 آلاف درهم، مؤكداً أهمية إصدار تصريح من الهيئة، وأن عملية نقل الركاب عبر الحافلات العمومية أو الخصوصية أو سيارات الصالون تعد مخالفة للأنظمة دون تصريح.

وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين إصدار تصاريح على حسب النشاط المراد القيام به داخل إمارة عجمان، من خلال الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مع إرفاق المستندات المطلوبة يتم إصدار الترخيص بشكل مباشر، من خلال النظام دون الحاجة لتدخل بشري، أو الحضور لمقر الهيئة.

وأضاف المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان: «إن الهيئة تنفذ أجندة خطتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن والسلامة في منظومة النقل في الإمارة، وللتأكد من التزام شركات الامتياز تطبيقها الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة نشاط النقل في الإمارة، من خلال موظفين تم منحهم صفة الضبطية القضائية تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية.

وأشار إلى أن الهيئة لديها خطة رقابية على منظومة النقل، وذلك لتوفير الراحة والأمان لركاب مركبات الأجرة، وأن مركبات الأجرة تتميز بمستوى أمان عالٍ، كما تتوفر في أسطول مركبات الأجرة كافة كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى وجود عدادات ذكية تمكن من الحصول على بيانات المركبة التي تم استقلالها، مع إمكانية تحديد موقع بداية الرحلة ونهايتها من خلال أنظمة الخرائط، وتتيح للمتعامل الرجوع إليها في حال فقدان الأمتعة أو الشكاوى والملاحظات على سائقي مركبات الأجرة.

تطبيق «كابي»

قال المهندس سامي الجلاف: إن هيئة النقل بعجمان أطلقت تطبيق «كابي» لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية، حيث تم تخصيص التطبيق في هذه المرحلة لسائقي أجرة عجمان، بهدف تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب، ويتيح التطبيق العديد من المميزات لسائقي مركبات الأجرة، لأداء عملهم بصورة مميزة للجمهور، ويوفر لهم الكثير من الوقت والجهد.

وأضاف: إن تطبيق «كابي» بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان، حيث يقدم ميزات متطورة تساهم في تحسين أدائهم، وتتضمن الميزات تتبع إيرادات الرحلات ومقاييس الأداء، وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين.

وأكد أن التطبيق ذكي متوافق مع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية كافة، إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى لنقل البيانات بشكل رقمي، وقد نجح في تقليل وقت الحصول على المعلومات، واختصار زمن الزيارة إلى الهيئة.