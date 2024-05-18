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علوم الدار

طلبة مركز حمدان للموهبة يحققون المراكز الأولى في بطولة الروبوت بالنرويج

خلال تكريم الطلبة (من المصدر)
19 مايو 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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حقق طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المراكز الأولى في بطولة الروبوت المفتوحة 2024 FFL الدولية التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2024 في مدينة بودو في النرويج، بمشاركة أكثر من 50 فريقاً من دول العالم.
وفاز فريق مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار بالمركز الثالث في أداء الروبوت في البطولة الأوروبية المفتوحة للروبوت FLL. وحقق المركز الأول في المنافسة الودية بفوزه على أفضل 5 فرق في أداء الروبوت في نصف النهائي والنهائي. وتم ترشيحه ضمن أفضل 5 فرق عالمية في تصميم الروبوت.
وكان فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار قد تأهل رسمياً للبطولة الدولية، بعد فوزه بالمركز الأول في تصميم الروبوت والمركز الأول في أداء الروبوت في النسخة الوطنية من المسابقة لهذا العام.
وتعّد هذه البطولة من أكبر الفعاليات العلمية والتكنولوجية للأطفال والشباب وتقام مسابقاتها المحلية في 110 دول حول العالم سنوياً، حيث يشارك فيها الطلاب من خلال التعلم العملي الممتع، بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. كما يتمكن المشاركون من اكتساب مهارات حقيقية تساعدهم في حل المشكلات من خلال برنامج روبوت عالمي.
وأشاد الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوي بأداء طلاب مركز حمدان في البطولة، والذي تُوج بفوزهم، ورفع علم الدولة في هذا المحفل التعليمي الدولي، مؤكداً أن بطولة الروبوت FLL2024 تكشف المهارات الطلابية المتقدمة في مجال الروبوت واستخداماته ابتكار الحلول لمختلف المشكلات المتعلقة بالبيئة والحياة على سطح الكوكب، وأوضح الدكتور السويدي أن المؤسسة تولي ربط طلابها الموهوبين بالمستجدات المعرفية والعلمية والثقافية اهتماماً كبيراً، وأن مشاركة الطلاب في مثل هذه المنافسات العالمية تعزز من روح المنافسة والتميز لديهم في سنوات مبكرة من حياتهم، وتدفعهم إلى الابتكار والإبداع، وتعزز ثقتهم في أنفسهم واكتساب المزيد من القدرات والمهارات وتبادل الثقافات والمعارف مع الشعوب الأخرى. وقال الأمين العام المدير التنفيذي للمؤسسة: «إننا سعداء بالنتائج المشرفة التي يحققها طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار في المنافسات الوطنية والاقليمية والعالمية، والتي تعكس الدور الفعَّال للمركز الذي يمثل منصة للمبدعين والمبتكرين لصقل مهاراتهم، ومشاركة الأفكار الإبداعية واكتساب مهارات جديدة».
وأضاف السويدي: «نهدي هذا الفوز إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، والذي كان لتوجيهاته ومتابعته وتشجيعه الدافع الأكبر للفوز في البطولة».

مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
النرويج
الروبوت
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