انطلاق معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة، أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية من معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحت مظلة معرض التعليم الدولي، ويستمر حتى التاسع عشر من مايو الجاري، في حدث يمثل فرصة لإبراز مدارس ومشاريع التعليم الخاص، ويقدم للمجتمع صورة شاملة حول ممارسات ونظم التعليم وأفضل مراكزه وخياراته على مستوى الدولة.

وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وجمال بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسلطان شطاف، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، وطارق الحمادي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات المنظمة والداعمة للحدث، حيث تجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على منصات وأجنحة المعرض واستمعوا إلى شرح من ممثلي مؤسسات التعليم، عن أبرز البرامج التعليمية والتدريبية والمنح الدراسية التي يقدمونها في المعرض.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة، وتسلط فعالياته التي تستمر على مدار 3 أيام الضوء على أحدث البرامج التعليمية والتدريبية وبرامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، ويعرف أولياء الأمور على مختلف مدارس التعليم الخاص وخياراتها المتنوعة، ويوفر لهم فرصة للقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم بمدارسها ومعاهدها المختلفة التخصصات للاطلاع على ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب من بينها لأبنائهم.