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انخفاض درجات الحرارة اليوم

انخفاض درجات الحرارة اليوم
19 مايو 2024 01:33

أبوظبي  (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار. 
وذكر المركز -في بيانه اليومي حول حالة الطقس- أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:15 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 08:17 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:48.

درجات الحرارة
الإمارات
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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