دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالتعاون مع الغرير، ومجموعة أمانة، منح 50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين خلال يوم وظيفي ناجح أقيم في مجلس الخوانيج في دبي.

ونجح اليوم الوظيفي في استقطاب المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل لاستكشاف فرص وظيفية جديدة. وأبرزت الشراكة مع الغرير ومجموعة أمانة الالتزام المشترك بين القطاع الخاص والحكومة بدعم تطوير مسارات مهنية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «هذا الحدث هو جزء من جهودنا المستمرة لتوفير فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص للمواطنين والتعاون مع مؤسسات مرموقة تشاركنا رؤيتنا لاستثمار قدرات الكفاءات الوطنية».

وأضاف: «نحن ملتزمون ببناء شراكات تمكن من جعل القطاع الخاص وجهة مفضلة للمواطنين، ونؤمن أن فعالية ونجاح أي مبادرة يتوقفان على قوة الشركاء الذين يتعاونون لتحقيقها. نشكر الغرير ومجموعة أمانة على جهودهم، ونتطلع من خلال هذه المبادرات لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في التوطين في القطاع الخاص».

ويتميز اليوم الوظيفي بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك المقابلات الفورية وفرص التواصل مع المتخصصين في مجالات عمل الشركات. وكان للحضور الفرصة للتعرف على المسارات المهنية المتنوعة المتاحة ضمن مجموعة الغرير للاستثمار ومجموعة أمانة، والتي تغطي قطاعات مثل المالية والبناء وإدارة المشاريع.

وأعرب ممثلو الغرير ومجموعة أمانة عن تقديرهم لهذه الشراكة، مؤكدين على أهمية الاستثمار في المواهب المواطنة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الإمارات.

وقال سهريد تشاودري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والمواهب: «نحن حريصون في الغرير على أن نكون جزءاً من بناء مستقبل الإمارات، هذا اليوم الوظيفي ليس مجرّد مساحة للتوظيف، ولكنّه التزام لنسهم في تمكين جيل من المواطنين ليكونوا قادة المستقبل، عبر منحهم فرصاً مهنية متميزة في الغرير تتيح النمو والازدهار المهني لهم».

من جهتها، قالت مريم الزعابي، مديرة إدارة التوطين في أمانة: «الشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والغرير تتماشى تماماً مع مهمتنا في المساهمة في تطوير قوة عاملة ماهرة وديناميكية في الإمارات. نحن متحمسون للترحيب بالمواهب المواطنة الجديدة في فرقنا».