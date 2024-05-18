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نهيان بن زايد يفتتح «برجيل لجراحة اليوم الواحد» في العين

نهيان بن زايد خلال افتتاح المركز بحضور زايد بن نهيان.. وفي الصورة حميد النيادي ونورة الغيثي وشمشير فاياليل (وام)
19 مايو 2024 01:33

العين (وام)
افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر بمدينة العين التابع لبرجيل القابضة.

وحضر الافتتاح معالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، والدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وغوية النيادي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في برجيل القابضة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعيان مدينة العين.

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ويهدف المركز إلى تقليل الحاجة إلى الإقامة الطويلة في المستشفى، حيث يقدم تدخلات جراحية تتسم بالكفاءة والفعالية لمختلف الحالات الطبية، من خلال دمج أحدث المعدات الطبية وفريق من ذوي المهارات العالية من الأطباء المعتمدين من مجلس الإدارة.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «إن المركز يعد إضافة نوعية لأهالي منطقة أم غافة والظاهر ومزيد ويقدم خدمات متكاملة تركز على الجوانب الوقائية والعلاجية، وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع».

 

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