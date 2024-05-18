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علوم الدار

«جورج تاون» الأميركية تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية

خلال مراسم منح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية (من المصدر)
19 مايو 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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منحت جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، والتي تم منحها لمعاليه تكريماً لأعماله وإنجازاته المتواصلة في القطاع العام، وخصوصاً في مجالات الإدارة والتحديث الحكومي، وذلك خلال حفل تخريج دفعة 2024، حيث ألقى معاليه كلمة أمام الخريجين.
الجدير بالذكر أن جامعة جورج تاون تُعد من أعرق الجامعات الأميركية، حيث تأسست عام 1789 في العاصمة الأميركية واشنطن. ومن أبرز خريجيها، 13 من الحائزين جائزة نوبل، و27 من علماء رودس، و32 من علماء مارشال، و33 من علماء ترومان، و429 من علماء فولبرايت، ورئيسين أميركيين، وقاضيين من المحكمة العليا الأميركية، بالإضافة إلى ملوك و14 رئيس دولة أجنبية.
وتُعد الجامعة من المؤسسات الرائدة في العالم في مجال السياسات الحكومية والدولية، حيث تتميز بين الجامعات بأكبر عدد من الخريجين الذين شغلوا مناصب حكومية.

جامعة جورج تاون
واشنطن
الولايات المتحدة
محمد القرقاوي
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