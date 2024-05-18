اليوم.. عودة خدمات المترو في محطات «أون باسيف وإكويتي والمشرق»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة خدمات مترو دبي في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، اعتباراً من اليوم، على أن تعود محطة مترو الطاقة إلى الخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت «الهيئة»، إنه تم الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة، وإجراء الاختبارات للتأكد من الجاهزية التشغيلية الكاملة للأنظمة في المحطات، واستيفاء جميع متطلبات السلامة، لتقديم خدمات المترو بأعلى درجات الانسيابية والأمان للجمهور.

ونفذت «الهيئة» مجموعة من الاختبارات التشغيلية لضمان كفاءة محطات المترو ومرافقها من أبواب الأرصفة، المصاعد، والسلالم المتحركة، وغيرها من المرافق الخدمية، واختبار المؤشرات الحيوية بالنسبة لطاقة الجر في القطارات للحفاظ على سلاسة التنقل بين محطات المترو، إلى جانب اختبارات زمن التقاطر «من دون ركاب»، وذلك لضمان دقة مواعيد رحلات المترو في المحطات.