الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام مهرجان «صير بونعير 24»

سلطان بن أحمد خلال الاطلاع على فعاليات المهرجان (من المصدر)
19 مايو 2024 01:34

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» في الشارقة
توصيل التيار الكهربائي لـ 1135 مشروعاً في الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، ختام فعاليات النسخة الـ 24 من مهرجان صير بونعير السنوي، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، على مدى يومين، بمشاركة حكومية ومجتمعية واسعة.
وزار سموه المعرض المصاحب للمهرجان، واطلع على أبرز المشاركات وما تقدمه الجهات المشاركة ضمن جهودها في المجال البيئي والبحري، واستمع إلى شرح حول المعروضات المتعلقة بالتراث البحري والتنوع البيئي والجهود المبذولة للمحافظة على البيئة البحرية.
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة جانبا من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المهرجان في الحفل الختامي مثل عروض التراث البحري، والدراجات البحرية وسرد حول أهمية جزيرة صير بونعير.
وقام سموه بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة، مثمناً دورهم في تنظيم ونجاح مهرجان صير بونعير.
كان اليوم الأول للمهرجان قد شهد مجموعة من الفعاليات التمهيدية المتخصصة، تضمنت أنشطة رياضية وأخرى سياحية، ومسابقة الماراثون الخاصة بالجري، ومسابقة الماراثون لاجتياز الحواجز، والكاياك، ومسابقة شد الحبل، ودوري كرة الطائرة.
وشهدت الفعاليات تنظيم جولتين سياحيتين حول محمية جزيرة صير بونعير للتعرف على جمالها البيئي وتنوعها الحيوي ومشاهدها الطبيعية الخلابة، إضافة إلى تنظيم جولة مسائية مميزة لمشاهدة السلاحف البحرية أثناء التعشيش.
وشملت فعاليات اليوم الثاني، تنظيم مسابقة صيد الأسماك، وتنفيذ عرض مسرحي بحري تراثي، وفقرة تضمنت استضافة شخصية للتحدث عن التراث البحري، إلى جانب عرض للدراجات البحرية.
الحضور
حضر حفل الختام هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
المحميات الطبيعية
البيئة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
اليوم 21:25
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين
19 مايو 2024
أحمد المحمود يلقي بيان الإمارات خلال إجماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
19 مايو 2024
أطفال قرب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي في أحد شوارع رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لكسر جمود مفاوضات التهدئة في غزة
19 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©