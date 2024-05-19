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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
19 مايو 2024 08:58

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 20.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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