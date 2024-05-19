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حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخة ميرة بنت علي النعيمي

حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخة ميرة بنت علي النعيمي
19 مايو 2024 11:22

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف في عجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة ميرة بنت علي بن راشد النعيمي، شقيقة كل من الشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ الحسن بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن علي بن راشد النعيمي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم.

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كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين.
وشُيع جثمان الفقيدة عقب الصلاة إلى مقبرة عجمان حيث ووري الثرى.
وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإلى شيوخ آل النعيمي، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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