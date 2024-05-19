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علوم الدار

سيف بن زايد يبارك لمحمد القرقاوي منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة "جورج تاون" الأميركية

سيف بن زايد يبارك لمحمد القرقاوي منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة "جورج تاون" الأميركية
19 مايو 2024 14:45

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، على منحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، من جامعة "جورج تاون" الأميركية.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك للأخ محمد القرقاوي على التكريم المستحق لجهوده المتميزة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة "جورج تاون" الأميركية، متمنياً له التوفيق ومزيداً من التميز في خدمة الوطن والمجتمع والقيادة الرشيدة".

 

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المصدر: وام
محمد القرقاوي
سيف بن زايد
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