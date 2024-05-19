سيف بن زايد يبارك لمحمد القرقاوي منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة "جورج تاون" الأميركية

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، على منحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، من جامعة "جورج تاون" الأميركية.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك للأخ محمد القرقاوي على التكريم المستحق لجهوده المتميزة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة "جورج تاون" الأميركية، متمنياً له التوفيق ومزيداً من التميز في خدمة الوطن والمجتمع والقيادة الرشيدة".

أبارك للأخ محمد القرقاوي على التكريم المستحق لجهوده المتميزة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة "جورج تاون" الأميركية، متمنياً له التوفيق ومزيداً من التميز في خدمة الوطن والمجتمع والقيادة الرشيدة. pic.twitter.com/2cvDVZ9bdj — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 19, 2024