الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أمانة البرلمان العربي للطفل" تبحث استعدادات عقد الجلسة الرابعة للدورة الثالثة

"أمانة البرلمان العربي للطفل" تبحث استعدادات عقد الجلسة الرابعة للدورة الثالثة
19 مايو 2024 13:10

بحثت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، استعداداتها لاستضافة فعاليات الجلسة الرابعة والختامية للدورة الثالثة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته "الأمانة" بمقرها في مدينة الشارقة، للجان المنظمة والفرق التي ستشارك في عملية التنظيم، ترأسه أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان، وتمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال وفود أطفال الوطن العربي، في 15 يوليو المقبل، وتنظيم عدد من الدورات والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تأهيل الأطفال في مجال القيادة، واستيعاب المعارف الضرورية.

وأكد أيمن الباروت، أهمية البرنامج التأهيلي ودوره في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز قيم التعاون والتضامن بينهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام البرلمان بتعزيز دور الطفل في المجتمع العربي وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادرًا على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبله ومستقبل وطنه.

أخبار ذات صلة
«ماسترز الشطرنج».. مباراة ماراثونية 5 ساعات!
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام مهرجان «صير بونعير 24»

وقال إنه سيتم اختيار عنوان للجلسة المقبلة يتناسب مع المرحلة، ومن ثم توجيه الأطفال المشاركين بالاستعداد والتحضير لمناقشته تحت قبتهم البرلمانية وإعداد التوصيات المناسبة بشأنه.

وأوضح الباروت أن البرلمان العربي للطفل هو أحد أجهز جامعة الدول العربية، ويحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتباره منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم وتقديم التوصيات التي تخدم الطفولة في البلدان العربية، والتي يتمّ رفعها إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.

المصدر: وام
الطفل
جامعة الدول العربية
الشارقة
آخر الأخبار
أفراد من الشرطة يتفقدون موقعا في خاركيف
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في غارات على خاركيف
اليوم 16:55
هجوم على منشأة نفطية يف روسيا
الأخبار العالمية
تعرض مصفاة نفط ومطار عسكري في روسيا للقصف
اليوم 16:43
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
علوم الدار
أبوظبي للتنقل ينجز مشروعاً لتحديث أنظمة الطاقة النظيفة في نفق الشيخ زايد
اليوم 16:25
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
الترفيه
«برج خليفة».. قلب دبي النابض
اليوم 16:01
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
الأخبار العالمية
الكونغو الديموقراطية تعلن إحباط "محاولة انقلاب" في العاصمة كينشاسا
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©