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عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة

عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
19 مايو 2024 19:27

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البرازيل مؤخراً وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه وقوف دولة الإمارات إلى جانب البرازيل الصديقة للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات، معرباً عن تمنياته للشعب البرازيلي دوام السلامة والرخاء.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ماورو فييرا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد سموه عمق العلاقات بين البلدين وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمرين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية.
من جانبه، أعرب معالي ماورو فييرا عن عميق شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مبادراتها الإنسانية النبيلة تجاه البرازيل ودعمها للمتضررين من الفيضانات والأمطار التي شهدتها البلاد.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
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