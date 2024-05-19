الإمارات تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، وعددا من المسؤولين.

وأعرب سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان، عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح، وأن يحفظ الله فخامته ومعالي عبد اللهيان ومرافقيهما، مشيراً إلى وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة.

وأكد الزعابي أن السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المساعدة إلى إيران الشقيقة، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ.