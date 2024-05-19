ضاحي خلفان رئيساً لجمعية توعية ورعاية الأحداث

دبي (الاتحاد)

انتخبت جمعية توعية ورعاية الأحداث رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الجديدة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ31، الذي عقد الخميس الماضي في نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وحصد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أكثر الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المهتمين بشؤون الأحداث ورعايتهم.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته التي ألقاها قبيل الاجتماع، إن الجمعية عملت بجدٍّ لتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول لنشأتها، وعاماً بعد عام تتسع أنشطة الجمعية، ويزداد عطاؤها، وتتعمق علاقاتها مع الفئات المستهدفة التي تأسست الجمعية، من أجل توعيتها ورعايتها، ففي العام المنصرم 2023م حققت الجمعية العديد من الإنجازات، وفق الخطة السنوية لأنشطتها وبرامجها، والتي تضمنها التقرير الإداري السنوي.

وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: إن انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية في مواعيدها، وباكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها من الاجتماع الأول لها، منذ تأسيس الجمعية وإشهارها، وحتى الآن، إنما يعكس جدية أعضائها، ويبين مدى حرصهم على المشاركة الإيجابية في إدارتها، ومتابعة أنشطتها، وتفعيل دورها، وتأكيد ريادتها.

واستعرض الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية التقرير الإداري السنوي، وأبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المنصرم، وفق الخطة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة، كما تم استعراض التقرير المالي للجمعية، وتم اعتماد التقريرين من قبل أعضاء الجمعية، ثم أُجريت عملية التصويت والانتخاب، تحت إشراف مندوب وزارة تنمية المجتمع، وذلك للدورة الجديدة لمجلس الإدارة.

إنجازات

أشاد الدكتور محمد مراد بالإنجازات التي حققتها الجمعية، ومنها توسعة نطاق التواصل مع أولياء الأمور، حيث بلغ عدد المتابعين ما يقارب 30.000 ألف لأنشطة وبرامج الجمعية التوعوية من أولياء الأمور وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تدريب 96 طالباً وطالبة خلال الصيف الماضي في دورات تخصصية لتنمية مهاراتهم الحياتية، وتنظيم العديد من الفعاليات في المدارس من خلال المحاضرات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية الهادفة إلى نشر الوعي لدى الأبناء بالمخاطر المحدقة.

وجرى توزيع استمارة التصويت لعملية الانتخابات التي تمت تحت إشراف مندوب وزارة تنمية المجتمع، وشملت الأعضاء المرشحين للانتخابات الذين بلغ عددهم (16) مرشحاً، وبعد فرز الاستمارات جاءت نتائج تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، سلطان صقر السويدي، حسين ميرزا الصايغ، الدكتور منصور محمد العور، الدكتور جاسم خليل ميرزا، الدكتور محمد مراد عبدالله، الدكتور سيف راشد الجابري، بدرية عبدالله الياسي، موزة سالم الشومي، الدكتور خليفة علي حميد السويدي، هيام محمد الحمادي، مريم محمد الأحمدي، فيصل محمد الشامسي.