100 % نسبة التغطية الأمنية في منطقة اختصاص «مركز الخيالة»

دبي (لاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، أن مركز شرطة الخيالة أحد أهم الوحدات التخصصية الداعمة للعمل الأمني والشرطي، وأن المستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز يعكس الرؤية والنهج الاستشرافي لشرطة دبي واهتمامها بهذا التخصص، منوهاً بأن شرطة دبي تفخر اليوم بالدور الأمني المهم الذي ينفذه فرسان الخيالة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع البحث الجنائي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من ضباط المركز.

وأكد اللواء المنصوري، أن ما يميز مركز شرطة الخيالة هو الكفاءة العالية سواء من الفرسان أو المدربين أو الإداريين ومن كل التخصصات، وكذلك الرؤية الواضحة للتوجهات المستقبلية لشرطة دبي، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج أمنية متميزة وكذلك مجتمعية ورياضية.

واطلع اللواء خليل المنصوري، على مؤشرات ونتائج المركز لعام 2023، حيث حقق المركز نسبة 100% في مؤشر التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وقام قسم العمليات الشرطية بتسيير 1561 دورية خيالة في كل مناطق اختصاص المركز، ساهمت هذه الدوريات في تعزيز الشعور بالأمن والأمان، وضبط المخالفين من أشخاص ومركبات، وتحرير المخالفات المرورية والتدقيق الأمني، بالإضافة إلى فرقة مكافحة الشغب التي قامت بتأمين المباريات ضمن 38 مهمة.

159 فعالية

كما اطلع اللواء خليل المنصوري على نتائج قسم الخدمات الاجتماعية والذي يُعنى بتدريب وتأهيل الفرسان والتدريب العلاجي والعروض والفعاليات والأنشطة ودعم المناسبات الوطنية والاحتفالات المتنوعة، حيث شارك المركز في 159 فعالية تنوعت فيما بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية والمشاركة في تأمين المباريات ودعم جهود الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومختلف الأنشطة في إمارة دبي.

تدريب

قام قسم الخدمات الاجتماعية بتدريب 92 طفلاً تدريباً علاجياً ضمن برنامج ركوب الخيل لأصحاب الهمم الذي ينفذ بالتعاون مع الشركاء، حيث حقق البرنامج تحسن حــــالات المشاركين بنسبة 95.94 %، ونسبة 100 % في مؤشر رضا أولياء الأمور للبرنامج العلاجي.

كما عمل قسم الخدمات الاجتماعية على تنظيم 22 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، فيما شارك فريق شرطة دبي للخيالة في 12 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، و8 بطولات محلية وعربية لمنافسات التقاط الأوتاد، ودرب 80 من الطلبة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، و8 موظفين جدد.

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح يوضح نتائج قسم الخدمات الإدارية والذي يتضمن شعبة البيطرية ورعاية الخيول والتي تقوم بدور مهم في تعزيز جاهزية الخيول عبر كفاءات وأطباء بيطريين وممرضين متخصصين يقومون بكل الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة الخيول وعلاجها، والتأكد من مدى جاهزيتها، وتعزيز كفاءة أدائها، إلى جانب الاستماع لشرح حول نتائج شعبة التنسيق والمتابعة ونتائج مبادرات السعادة والتحفيز التي يقوم بها المركز والتي ساهمت في تحقيق 99.4 % في مؤشر السعادة الوظيفية.