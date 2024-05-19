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«إقامة دبي» ومؤسسة المرأة توقعان مذكرة تفاهم

محمد المري ومنى المري خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
20 مايو 2024 01:36

دبي (الاتحاد) 

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أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مُذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز التعاون والمشاركة في المنتديات المتخصصة، وتبادُل أفضل الممارسات.
ويأتي إبرام المذكرة في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز الشراكات الحكومية للمؤسسة، ما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة، ومشاركتها في صُنع المستقبل.
ووقعت المذكرة في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ووقعها مديرها العام، الفريق محمد أحمد المري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، وتهدف إلى دعم وتشجيع المرأة في جميع المجالات ضمن الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي من خلال تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الفرص المتبادلة لمشاركة موظفات الطرفين في المؤتمرات والمنتديات التي تخص كل منهما، خاصة المُتعلقة بالكفاءات القيادية.
وقال الفريق محمد أحمد المري: «إنَّ دعم إقامة دبي للمرأة يعكس التزامها الراسخ بتعزيز دور العنصر النسائي في المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن»، مشيراً إلى أن المرأة تُعتبر شريكاً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ويساهم دعمها وتمكينها في خلق بيئةٍ أكثر تنافسية وتنوعاً، مؤكداً أن تقديم الدعم لها يعكس رؤية دبي الرائدة في تعزيز المساواة وتحقيق التنمية الشاملة.
 وقال: «إن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمضي قدماً في تمكين ودعم المرأة وتوفير الفرص المواتية التي تعكس قدراتها وإمكاناتها».. وأضاف: «إن دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الفعّالة في مختلف القطاعات، يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع، وتحقيق النمو المستدام، إضافةً إلى أن دعم المرأة يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما يعزز الاستقرار ويرسخ النسيج الأسري والاجتماعي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت لدعم المرأة وتمكينها كافة الأدوات والإمكانات»، مشدداً على أن المرأة ركيزةً أساسية من مرتكزات بناء مُجتمعاتٍ ديناميكية ومستدامة.
تعاون
أكدت منى المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، والعضو المنتدب، أن المذكرة تضيف آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مجال دعم المرأة، تماشياً مع محاور وأهداف استراتيجية عمل المؤسسة المتعلقة ببناء القدرات وتطوير القيادات النسائية وترسيخ بيئة العمل المُمَكِّنة للمرأة وتعزيز جودة حياتها، والتي تسعى المؤسسة من خلالها، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

 

إقامة دبي
دبي
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
مؤسسة دبي للمرأة
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