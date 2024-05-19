«خيرية الشارقة»: 22.2 مليون درهم للمساعدات العلاجية خلال العام الماضي

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار العام المنقضي، حيث بلغت أعداد المرضى الذين قدمت لهم الجمعية مساعداتها العلاجية 1106 حالات مرضية، بتكلفة إجمالية قيمتها 22.2 مليون درهم، والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة من قبل لجنة المساعدات للوقوف على مدى الأحقية للمساعدة، حيث أظهرت تقارير البحث الاجتماعي والميداني حالة العوز الشديد التي ألمت بهذه الحالات، مما دفع بالجمعية إلى تقديم المساعدة في إطار رؤيتها وأهدافها بتوفير الحياة الكريمة للمستحقين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إنه تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومواكبة للسياسة العامة التي أقرها مجلس إدارة الجمعية، فإنه قد تم التوسع في حجم المساعدات العامة ومساعدة المرضى الذين ليس بمقدورهم توفير نفقات علاجهم.