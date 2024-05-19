اليوم.. إطلاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تنظم الجهات الصحية والإحصائية الاتحادية والمحلية، اليوم (الاثنين) بدبي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الإطلاق الرسمي لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية وتعزيز جودة الحياة للجميع.

ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 فئات عدة من المجتمع، وهم البالغون ممن أتموا سن الـ18 والنساء في سن الإنجاب والحوامل، ويستهدف المسح 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين و2000 من العمال في مناطق الدولة كافة.

ويأتي الإعلان عن إطلاق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية، بعد إتمام الجهات الصحية والإحصائية، كل المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشمل 4 لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، إضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين، والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التمهيدية للمشروع وكذلك المرحلة الثانية من التخطيط والتطوير، ومن ثم تبدأ مرحلة العمل الميداني وجمع البيانات الصحية ليتم تحليلها وإظهار النتائج النهائية المطلوبة للمسح الصحي الوطني وفق المخطط الزمني المعد لذلك.

وتبرز أهمية المسح الصحي الوطني في اعتماد منهجية إحصاء وطنية وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية، في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية مما يؤدي إلى تكامل أداء عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

ويغطي المسح الوطني الصحي لهذه السنة الكثير من المؤشرات المستدامة والوطنية، أهمها: الخصائص الديموغرافية الاجتماعية، وسلوكيات الأفراد وعاداتهم الصحية، وصحة المجتمع وعوامل الخطورة، ومؤشرات استخدام خدمات الرعاية الصحية، وإنفاق الفرد والعائلة على الصحة، والصحة البيئية، والعلامات الحيوية الصحية. ويستهدف المسح الصحي الوطني جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية حول الواقع الصحي في الإمارات لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان لقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة.

أما المسح الوطني الغذائي فيهدف إلى توفير معلومات أساسية لأول مرة عن الحالة الغذائية ومؤشرات الأمن الغذائي لاستخدامها في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستقبلي لبرامج التغذية والبرامج الصحية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص استراتيجية الدولة على إرساء نظام صحي فعّال ومستدام بناء على الموجهات الحكومية واستشرافاً لمستقبل الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الجانب الوقائي في النظام الصحي وضمان استدامته وكفاءته في التعامل مع الأمراض السارية.