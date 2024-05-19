«البلديات والنقل» تعلن اكتمال «عنواني» نهاية العام الجاري

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، أن نسبة الإنجاز في مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد «عنواني» وصلت في مدينة أبوظبي إلى 87%، وفي مدينة العين 79%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة الظفرة 99%.

وأوضحت ياسمين الهاشمي، مديرة إدارة البيانات المكانية في دائرة البلديات والنقل، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المشروع مع نهاية العام الجاري.

وأفادت الهاشمي في تصريح لـ «الاتحاد» بأنه تم تحميل تطبيق «عنواني كليك» من قبل 9 آلاف مستخدم عبر «متجر آبل»، و«جوجل بلاي»، داعية الجمهور إلى الاستفادة من مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي، لتوفيره بنية تحتية ذكية تُسهّل عملية الوصول، والتنقل الفعّال إلى مختلف الوجهات في الإمارة.

وقالت الهاشمي: إن مشروع العنونة يلبي الرؤى الطموحة في أن تكون العاصمة أبوظبي في صدارة المراكز العالمية الرائدة، من خلال تحقيق معادلة تطبيق أرقى المعايير العالمية المتّبعة في أنظمة العنونة الجغرافية والإرشاد من جهة، مع المحافظة على تراثها العريق من جهة أخرى.

وبينت أن «عنواني» يحقق العديد من المزايا، أبرزها أنه يساعد في توفير الوقت الخاص بالتنقل، وتسهيل عملية الوصول إلى المكان المطلوب، كما يسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية والمساعدة في تسليم السلع والخدمات بشكل أسرع ودقة عالية، فضلاً عن دوره في تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ، ورفع أداء عمليات التخطيط وتسيير الأعمال من خلال توفير معلومات دقيقة عن العنوان المطلوب مشاركته من قبل المتعامل.

ويوفر «عنواني» البيانات والمعلومات الخاصة كافة، بعنونة المباني والمنشآت وتسمية الشوارع، وهو متوافر الآن للاستخدام على برامج وتطبيقات الملاحة والخرائط العالمية، مثل «خرائط جوجل» وغيرها، ما يضع كل البيانات بين يدي سُكان الإمارة وزوارها، لتُمكنهم من إجراء عمليات بحث عن عناوين وجهاتهم فيها بسهولة وسرعة عن طريق استخدام العناصر الأساسية للعنوان: رقم المبنى، واسم الشارع، واسم المدينة، ومشاركته مع أي شخص عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وعن الأهمية البيئية والصحية لمشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد، أشارت الهاشمي إلى أنه يساهم في تخفيض البصمة الكربونية للمركبات، واستهلاك الوقود من خلال اختصاره للمسافات من خلال تحديد المواقع بدقة عالية وسهولة وبالتالي، يحافظ على البيئة ويعزز من مستوى الصحة العامة.

وبينت أنه يمكن للجمهور الاستفادة من البيانات والمعلومات الخاصة بعنونة المباني وتسمية الشوارع عبر تطبيق «عنواني كليك»، وبرامج وتطبيقات الملاحة والخرائط العالمية الأخرى مثل، «خرائط جوجل»، ما يضع كل البيانات بين يدي سُكان الإمارة وزوارها، لتمكنهم من إجراء عمليات بحث عناوين وجهاتهم، من خلال العناصر الأساسية للمشروع (رقم المبنى، اسم الشارع، اسم المدينة).

توعية

تنفذ دائرة البلديات والنقل بشكل مستمر حملات توعية بمزايا مشروع «عنواني» تستهدف من خلالها مختلف شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي، لتعريفهم بكيفية الاستفادة من المشروع، بالإضافة إلى عمل ورش للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص، بما في ذلك شركات خدمات التوصيل اللوجستي، وذلك لتسهيل بيئة العمل والتجارة، واختصار زمن التوصيل.