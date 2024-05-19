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علوم الدار

حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح المروشد

حمدان بن محمد وأحمد بن محمد خلال حضورهما حفل الزفاف (من المصدر)
20 مايو 2024 01:37

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد في منزله بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد بن عبيد المروشد. وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد في قاعة الرمال بدبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد بن عبيد المروشد. وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حمدان بن محمد
حمد بن محمد الشرقي
قاضي سعيد المروشد
دبي
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