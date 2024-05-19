غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شريك استراتيجي للتحدي

دبي(الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مشاركتها في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث العالمي الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يومي 20 و21 مايو، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي و«متحف المستقبل» في دبي.

ويعتبر الحدث الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً لهندسة الأوامر البرمجية المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتنافس المشاركون في التحدي ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل الأدب والفن والبرمجة.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» تأتي في إطار الشراكات الفاعلة والمثمرة لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد لدعم وتطوير وتطبيق أفضل التقنيات المبتكرة والتطبيقات الواعدة وتبني أحدث التوجهات العالمية في مجالات تكنولوجيا المستقبل.

ومن جهته قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي نقلة نوعية لجهود تطوير الخبرات والمهارات المتخصصة بهندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى المحلي والعالمي، حيث يساهم الحدث بمفهومه المبتكر في استقطاب نخبة الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي إلى دبي وإثراء قواعد المعرفة الرقمية وتطوير المهارات المحلية، كما يساهم في تحفيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات والنماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

مبادرات

أضاف سعيد القرقاوي: «انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها بدعم كافة الجهود والمبادرات الاستراتيجية المبذولة لتطوير منظومة العمل المحفزة لنمو قطاعات التقنية الحديثة في دبي وترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي».

وخلال فعاليات المنتدى، تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ورشة تدريبية حول مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أنشطة «أكاديمية تدريب الإماراتيين» التي تعمل تحت مظلة مبادرة «طبّق في دبي»، وتستهدف تدريب المواطنين على أساسيات البرمجة.